Видео: Петербургские спасатели отправились на поиски упавшего с моста парня

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Валентин Черников
Эксклюзив 27

Инцидент произошел днем на Володарском мосту в Невском районе Петербурга.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Викулов, 5-tv.ru

Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга отправили катер для поисков молодого человека, упавшего с Володарского моста вместе с женщиной. На мосту находится бригада скорой помощи и сотрудники МЧС.

Как писал 5-tv.ru, инцидент произошел днем. По уточненной информации, среди пострадавших женщина 35 лет и юноша 20 лет. Даму удалось вытащить из воды. Ее госпитализировали с переохлаждением в НИИ имени Джанелидзе. После осмотра врачи выяснили, что она находится в состоянии наркотического опьянения.

Прибывшие на место родственники парня подтвердили его личность по найденной одежде. Поиски пострадавшего продолжаются. Его местонахождение определяют с помощью приборов. Из-за сильного течения спасатели пока не стали привлекать водолазов. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина упал с моста Александра Невского в Петербурге.

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