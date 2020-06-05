Видео: Петербургские спасатели отправились на поиски упавшего с моста парня
Инцидент произошел днем на Володарском мосту в Невском районе Петербурга.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Викулов, 5-tv.ru
Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга отправили катер для поисков молодого человека, упавшего с Володарского моста вместе с женщиной. На мосту находится бригада скорой помощи и сотрудники МЧС.
Как писал 5-tv.ru, инцидент произошел днем. По уточненной информации, среди пострадавших женщина 35 лет и юноша 20 лет. Даму удалось вытащить из воды. Ее госпитализировали с переохлаждением в НИИ имени Джанелидзе. После осмотра врачи выяснили, что она находится в состоянии наркотического опьянения.
Прибывшие на место родственники парня подтвердили его личность по найденной одежде. Поиски пострадавшего продолжаются. Его местонахождение определяют с помощью приборов. Из-за сильного течения спасатели пока не стали привлекать водолазов. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина упал с моста Александра Невского в Петербурге.
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