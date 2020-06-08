Фото: пострадавшего в ДТП с Ефремовым зажало в автомобиле

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное фото с места аварии на Смоленской площади в Москве. По предварительным данным, ДТП устроил российский актер Михаил Ефремов, который, со слов очевидцев, в нетрезвом состоянии сел за руль Jeep Grand Cherokee и протаранил машину Lada.

В результате, как стало известно 5-tv.ru, водителя отечественного автомобиля зажало в салоне транспортного средства. Медики у него диагностировали перелом грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего госпитализировали.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремова после ДТП задержали. По предварительным данным, у актера имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму в две тысячи рублей.