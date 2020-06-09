Скончался водитель, пострадавший в «пьяном» ДТП с Ефремовым

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым. 58-летний мужчина после аварии оказался зажат в кабине легковушки. С места происшествия он был экстренно госпитализирован в реанимобиле. Сергей З. был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму. Врачи прооперировали пострадавшего, однако травмы оказались слишком серьезными. Погибший мужчина работал водителем-курьером.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».