Устроившему «пьяное» ДТП Ефремову может грозить до 12 лет колонии
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончался 58-летний водитель легковушки.
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Фото, видео: 5-tv.ru
После смерти водитель легковушки, пострадавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, дело против известного актера может быть переквалифицировано, сообщает ТАСС. Артисту, управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, может грозить до 12 лет колонии.
После аварии на Смоленской площади 58-летний мужчина оказался зажат в кабине легковушки. С места происшествия он был экстренно госпитализирован в реанимобиле. Сергей З. был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму. Врачи прооперировали пострадавшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Погибший мужчина работал водителем-курьером.
ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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