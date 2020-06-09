Прокуратура взяла на контроль расследование «пьяного» ДТП с Ефремовым

Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, который устроил смертельную аварию на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщили в ведомстве.

Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную линию и на скорости врезался в машину «Лада», водитель которого получил страшные травмы. Он скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Экспертиза показала наличие алкоголя в крови Ефремова. В отношении его было возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в «Современнике» отреагировали на «пьяное» ДТП с Ефремовым.