«Мишу давно жалко»: в «Современнике» отреагировали на «пьяное» ДТП с Ефремовым

Представители московского театра «Современник» отреагировали на смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом виде. Пресс-секретарь учреждения Елена Волкова заявила, что пока не может дать никакой информации. Сожаление по поводу случившегося выразил директор-администратор театра и знакомый Ефремова Александр Сидельников.

«Я не знаю, как это комментировать. Что тут говорить? Думаю, все понятно всем. И актера жалко, и человека жалко. Я его давно знаю — Мишу, мне его давно жалко. Но сделать-то что с ним?» — сказал администратор.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что помимо Ефремова в машине находились его коллега по «Современнику» Иван Стебунов с женой Еленой Власовой. Супружескую пару и актера Сергея Гармаша видели на месте аварии, но от комментариев они отказались.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Стебунова о событиях вокруг ДТП с Ефремовым.