На первый этап снятия ограничений из-за коронавируса перешел 41 регион России

Первый этап снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса проходит в 41 субъекте РФ, еще шесть регионов готовы ко второму этапу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.

По ее словам, в России наблюдается снижение темпов прироста новых случаев инфицирования. При этом менее четверти выявляемых случаев приходится на Москву, тогда как в конце апреля доля столицы составляла 67% от общего уровня заболеваемости.

Среднесуточный темп роста числа людей с положительным результатом теста на COVID-19 снизился до 1,7%. Для сравнения — 17 марта этот показатель составлял 30%, 21 апреля — 14%, а 10 мая — 7%.

Как отметила Анна Попова, выход на пиковые значения роста заболеваемости в России занял вдвое больше времени, чем в других государствах — четыре инкубационных периода или более 50 дней.

«В других странах это было два максимум инкубационных периода. То есть рост был более быстрый, что называется взрывной, и уровни ежесуточной заболеваемости на верхних цифрах были практически в два раза выше», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее 5-tv.ru число вылечившихся от коронавируса в РФ за сутки превысило количество заболевших.