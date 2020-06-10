«Слабая позиция»: Политолог об условии Зеленского по восстановлению отношений с Россией

Владимир Зеленский ставит себя в заведомо слабую позицию, называя возвращение Крыма Украине одним из главных условий нормализации отношений между нашими странами. Об этом заявил 5-tv.ru политолог Игорь Павловский, комментируя интервью президента Украины изданию «Украинская правда». По его словам, это «заведомо невыполнимое условие».

«Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что у него нет ответа на вопрос, сколько лет потребуется, чтобы вернуть прежние отношения.

По словам Павловского, отношения между Россией и Украиной испортились задолго до Крыма, и воссоединение полуострова с Российской Федерацией просто стало «ярким катализатором» происходящих событий.

«Отношения между государствами выстраиваются не после возвращения или отъема территорий, а в ходе очень длительной, продолжительной работы, направленной с двух сторон. И если на Украине принято воспринимать Россию как агрессора, и везде озвучивать этот тезис, на всех площадках, на международных, на внутренних, то говорить о скором возвращении и восстановлении доверия вообще бессмысленно», — сказал политолог.

Что касается возвращения Крыма, то здесь Павловский сравнил претензии Украины с попытками бывшего мужа вернуть жену, которая к нему возвращаться не собирается.

«Заявления можно делать какие угодно, есть просто реальность, она такая, и в общем и целом если он (Зеленский — прим.ред.) ставит условия заведомо невыполнимые, то эта ситуация никогда не нормализуется… Крым не вернется. Этого уже не будет. Поэтому изначально слабая позиция — делать такие заявления, что вот это одно из условий», — заключил политолог.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил в одном из интервью, что Киев готовит пошаговый план возвращения Крыма, при реализации которого полуостров «выскользнет из ослабевших рук России».