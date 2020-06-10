Обвиняемый в убийстве студентки Соколов не смог найти общий язык с новым адвокатом
Бывший преподаватель СПбГУ пригласил второго юриста с целью усилить защиту в суде.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов не смог достичь договоренностей с новым адвокатом Сергеем Лукьяновым, приглашенным в качестве «усиления» защиты в суде. Об этом в среду 10 июня сообщили представители объединенной пресс-службы городских судов Петербурга.
«После длительной беседы с подсудимым в СИЗО-1 достичь договоренности не удалось», — отмечается в сообщении.
Известно, что единственным адвокатом Соколова на сегодня остается Александр Почуев. Второго правозащитника обвиняемый пригласил недавно, надеясь на более квалифицированную защиту на заседании по оглашению окончательного вердикта.
9 июня в городском суде Петербурга состоялось первое слушание по данному уголовному делу. Процесс должен был начаться еще в апреле 2020 года, однако заседание дважды переносили на фоне пандемии COVID-19.
По версии следствия, осенью 2019 года доцент СПбГУ Олег Соколов убил, а затем расчленил молодую возлюбленную на почве ревности. Обвиняемого задержали в тот момент, когда он пытался утопить в реке Мойке останки девушки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк Олег Соколов долгое время глумился над телом убитой аспирантки Анастасии Ещенко.
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