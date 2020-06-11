В Кремле рассказали о планах Путина в День России
По словам Дмитрия Пескова, президент РФ не планирует посещать вечерний концерт на Красной площади.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Grishin; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал о мероприятиях, в которых примет участие Владимир Путин в День России. По словам представителя Кремля, лидер страны в 13.00 по московскому времени поднимет государственный флаг на Поклонной горе и проведет награждение золотыми медалями Героев Труда.
«Завтра (12 июня — Прим.ред.) президент вручит золотые медали Героя Труда РФ. Списки мы обнародуем. Мы сообщим, кто будет удостоен этих высоких наград. Президент также примет участие в церемонии подъема флага РФ на Поклонной горе», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что Владимир Путин не планирует посещать вечерний концерт на Красной площади. Традиционный прием в Кремле по случаю праздника в этом году также не состоится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин указал Дрозденко на проблему обманутых дольщиков в Ленобласти.
- 11 июн
- Оригинальные флешмобы, триколор и гимн: как страна готовится праздновать День России
- 13 июн
- Петербург в День России погрузился в атмосферу карнавала
- 12 июн
- Видео празднования Дня России в Москве и Петербурге
- 12 июн
- Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля
- 12 июн
- Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян
- 12 июн
- Яркие флешмобы и праздничные концерты: как в стране отмечают День России
- 12 июн
- День России отмечают в Парке 300-летия Петербурга — видео
- 12 июн
- Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
- 12 июн
- В День России парковки в Москве будут бесплатными
- 10 июн
- Как отметили День России в Минске — репортаж
Читайте также
77%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?