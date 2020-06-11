В Кремле рассказали о планах Путина в День России

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Василий Заика
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По словам Дмитрия Пескова, президент РФ не планирует посещать вечерний концерт на Красной площади.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Grishin; 5-tv.ru

Тема:
День России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал о мероприятиях, в которых примет участие Владимир Путин в День России. По словам представителя Кремля, лидер страны в 13.00 по московскому времени поднимет государственный флаг на Поклонной горе и проведет награждение золотыми медалями Героев Труда.

«Завтра (12 июня — Прим.ред.) президент вручит золотые медали Героя Труда РФ. Списки мы обнародуем. Мы сообщим, кто будет удостоен этих высоких наград. Президент также примет участие в церемонии подъема флага РФ на Поклонной горе», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Владимир Путин не планирует посещать вечерний концерт на Красной площади. Традиционный прием в Кремле по случаю праздника в этом году также не состоится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин указал Дрозденко на проблему обманутых дольщиков в Ленобласти.

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