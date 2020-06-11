Посетитель бара о Ефремове: «Дядя Миша с незастегнутой ширинкой»

Посетитель «Улисс паб» в центре Москвы, после посещения которого заслуженный артист РФ Михаил Ефремов в нетрезвом виде сел за руль своего внедорожника и совершил смертельное ДТП, рассказал МИЦ «Известия» свои впечатления об актере.

В первую очередь, молодой человек обратил внимание, что сын народного артиста Олега Ефремова, который живет в Плотниковом переулке по соседству с этим заведением, был его частым клиентом.

«В баре „Улисс“ он был завсегдатаем, мне почему-то даже казалось, что он был соучередителем. У него был открыт счет, с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии», — поделился он.

Бывало, что Ефремов появлялся в баре не один — «со звездами шоу-бизнеса, из театральной сферы», однако никогда не было заметно, чтобы тот оплачивал счет.

«Ну, он обычно был в глубоком состоянии опьянения — например мог зайти с незастегнутой ширинкой, в состоянии глубокого опьянения. Он был такой безобидный свой постоянный посетитель, которого все называли „дядя Миша“ и все снисходительно к нему относились абсолютно, зная его статус и отношения с алкоголем», — добавил он.

Мужчина выразил недоумение тем, что «Улисс», предположительно, мог работать не только на доставку во время ограничительных мер, а позволять, пускай и «звездным» клиентам, находиться внутри — ведь прямо «за углом находится УВД».

8 июня Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.