Почему друг Олега Яковлева, оплативший долги артиста за квартиру, не может ей распоряжаться

Друг покойного певца Олега Яковлева, некогда участника поп-группы «Иванушки International», Роман Радов рассказал, как развиваются события вокруг раздела имущества артиста. Как известно, согласно завещанию, квартиру Яковлева должен был унаследовать именно Радов, однако бывшая возлюбленная музыканта Александра Куцевол пытается его оспорить.

В беседе с 5-tv.ru приятель Яковлева пояснил, что последний еще при жизни взял в кредит огромную сумму, но выплатить ее не успел. В результате чего, банк обратилась в суд с намерением взять в счет долга жилплощадь артиста. Радов изыскал средства и выкупил недвижимость.

«У Олега был долг перед банком. Банк подал в суд и выиграл его. Судья решил, что долг должен быть оплачен и распределил его на трех человек, которые предъявили себя наследниками: я, Татьяна — племянница и Саша Куцевол. Я взял и целиком этот долг оплатил сам», — пояснил друг Яковлева.

Роман Радов также добавил, что сегодня выкупленная квартира официально принадлежит ему, но проживает в ней Куцевол, называющая себя гражданской супругой Олега.

Отвечая на вопрос, будет ли Радов идти до конца и доказывать свою правоту в суде с целью восстановить справедливость, собеседник ответил однозначно.

«Мы [с ней] не общаемся. Сейчас я пытаюсь выселить ее отсюда», — подытожил Радов.

Известно, что дележ имущества покойного певца Олега Яковлева длится вот уже который год. Александра Куцевол считает, что имеет право претендовать на его наследство. В частности, отказывается покидать квартиру на Дербеневской набережной в Москве стоимостью более 20 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов на слушании по разделу имущества покойного Яковлева назвал последнего невменяемым.