Google отметил День России «танцующим» дудлом

|
Светлана Александрова
38

На праздничном логотипе изображены представители разных народов страны — танцующие и играющие на музыкальных инструментах.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Reiner Zensen, via www.imago-ima, Carsten Reisinger; ТАСС / Бобылев Сергей, Наиль Фаттахов

Тема:
День России

В честь отмечаемого 12 июня Дня России на стартовой странице Google появился праздничный дудл. На логотипе можно увидеть представителей разных народов Российской федерации, танцующих и играющих на музыкальных инструментах — на гармони, свистульке, шаманском бубне и ложках.

Google.com

Как сообщили в корпорации, создала рисунок художница Олеся Щукина. По ее задумке, дудл отражает «разнообразие народов России и то, что их объединяет, — музыку».

День России — государственный праздник, который отмечается в стране с 1992 года 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как собирается провести праздник 12 июня президент России Владимир Путин.

Тема:
День России
11 июн
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
11 июн
В Кремле рассказали о планах Путина в День России
11 июн
Оригинальные флешмобы, триколор и гимн: как страна готовится праздновать День России
13 июн
Петербург в День России погрузился в атмосферу карнавала
12 июн
Видео празднования Дня России в Москве и Петербурге
12 июн
Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля
12 июн
Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян
12 июн
Яркие флешмобы и праздничные концерты: как в стране отмечают День России
12 июн
День России отмечают в Парке 300-летия Петербурга — видео
12 июн
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:34
Нефть упала, а доллар вырос
3:36
Google отметил День России «танцующим» дудлом
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
2:50
Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения моста
2:29
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
1:50
Пианист-виртуоз Денис Мацуев остался без идеального дня рождения

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок