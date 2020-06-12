Google отметил День России «танцующим» дудлом

В честь отмечаемого 12 июня Дня России на стартовой странице Google появился праздничный дудл. На логотипе можно увидеть представителей разных народов Российской федерации, танцующих и играющих на музыкальных инструментах — на гармони, свистульке, шаманском бубне и ложках.

Google.com

Как сообщили в корпорации, создала рисунок художница Олеся Щукина. По ее задумке, дудл отражает «разнообразие народов России и то, что их объединяет, — музыку».

День России — государственный праздник, который отмечается в стране с 1992 года 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как собирается провести праздник 12 июня президент России Владимир Путин.