Полицейские в честь Дня России прочли трогательные стихи о Родине

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Нюра Незванова
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В необычной акции приняли участие правоохранители со всей страны.

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Фото, видео: Mvdmedia.ru

Тема:
День России

Полицейские прочитали трогательные стихи о Родине. Акцию приурочили к празднованию Дня России, в ней приняли участие представители правоохранительных органов со всей страны.

Стихотворение «С чего начинается Родина?» авторства Михаила Матусовского читали участковые, кинологи, сотрудники ГИБДД и другие представители силовых структур.

«Вопрос, который задается уже в самом начале стихотворения, заставляет каждого из нас задуматься: „Что же для меня Родина, Россия?“ Для сотрудников российской полиции — это служение Закону и своему народу, самоотверженный труд на благо Отечества», — рассказали в пресс-центре МВД России.

Стихи Матусовского, положенные на музыку композитор Вениамин Баснер в 1968 году, прозвучали в фильме «Щит и меч» в исполнении Марка Бернеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал что космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России.

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