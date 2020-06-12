Полицейские в честь Дня России прочли трогательные стихи о Родине

Полицейские прочитали трогательные стихи о Родине. Акцию приурочили к празднованию Дня России, в ней приняли участие представители правоохранительных органов со всей страны.

Стихотворение «С чего начинается Родина?» авторства Михаила Матусовского читали участковые, кинологи, сотрудники ГИБДД и другие представители силовых структур.

«Вопрос, который задается уже в самом начале стихотворения, заставляет каждого из нас задуматься: „Что же для меня Родина, Россия?“ Для сотрудников российской полиции — это служение Закону и своему народу, самоотверженный труд на благо Отечества», — рассказали в пресс-центре МВД России.

Стихи Матусовского, положенные на музыку композитор Вениамин Баснер в 1968 году, прозвучали в фильме «Щит и меч» в исполнении Марка Бернеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал что космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России.