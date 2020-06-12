Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав российского ВМФ

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Валентин Черников
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На субмарине проекта «Борей-А» прошла церемония поднятия флага.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Тема:
День России

Атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» вошел в состав ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Как уточняет ФАН, торжественная церемония приема субмарины прошла в День России на ПО «Севмаш» в Северодвинске. На подлодке подняли военно-морской Андреевский флаг. Участие в церемонии принял главком ВМФ Николай Евменов.

Подводный крейсер «Князь Владимир» был заложен 30 июля 2012 года на «Севмаше» в присутствии президента России Владимира Путина. Субмарину спустили на воду 17 ноября 2017 года. В 2019-м она прошла полный цикл испытаний и подтвердила заложенные в нее характеристики. В частности с борта успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

К-549 «Князь Владимир» — четвертая подлодка проекта 955 «Борей» и первая, построенная по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А». По данным Минобороны, крейсер улучшенного проекта должен иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, чем ответит Россия на создание новейших атомных подлодок США?

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