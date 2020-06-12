В Минске открылась фотовыставка, посвященная России — видео
Также в честь Дня России был дан концерт, открыл который посол РФ в Белоруссии.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Минске открылась выставка «Россия — от Калининграда до Владивостока». Экспозиция была подготовлена агентством ТАСС вместе с посольством РФ в Белоруссии. На выставке представлены снимки, которые рассказывают о достижениях россиян во всех сферах общественной жизни.
В Минске также состоялся концерт, организованный в честь Дня России. На мероприятиях присутствовал посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он рассказал, какую роль играет этот праздник в жизни российского и белорусского народов.
«То, что сегодня для всех граждан России, проживающих от Калининграда до Владивостока, или тех, кого этот праздник застал вдали от родины, это особый день, это правда. Мы хотим, чтобы те россияне, которые сегодня в Минске, в городах, малых поселках и областных центрах Белоруссии, тоже вместе со своими братьями, коллегами, партнерами, оглянулись на совместную историю. Чтобы они почувствовали еще раз рукопожатие друг друга. Чтобы мы, вглядываясь в день завтрашний, понимали, как мы будем сотрудничать», — сказал Мезенцев.
Кроме того, посол рассказал журналистам о новом этапе развития Союзного договора между двумя государствами. По его словам, важным шагом в этом направлении стал визит в Белоруссию министра иностранных дел России Сергея Лаврова после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, какие мероприятия в честь Дня России проходят в Белоруссии.
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