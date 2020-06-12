Мероприятия в честь Дня России проходят в Белоруссии — видео
В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации традиционный концерт было решено провести в режиме онлайн.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru
Мероприятия, приуроченные ко Дню России, 12 июня проходят в Белоруссии. В прошлом году на праздник в стране были организованы масштабные торжества и 12-часовой гала-концерт. Сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации было решено перевести большую часть мероприятий в онлайн-режим.
Как отмечается на сайте посольства РФ в Белоруссии, культурную программу подготовила Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» министерства культуры Российской Федерации. В рамках празднования будут показаны презентационные видео и фото-материалы, а также записи концертов выдающихся российских коллективов. Среди них — Государственный академический театр танца «Гжель», Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Кубанский казачий хор, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо».
Насладиться музыкой и посмотреть выступления можно в специальном разделе «День России» на официальном сайте МИД Белоруссии, в социальных сетях посольства, а также на сайте представительства Россотрудничества в Минске.
Подготовленные видеозаписи о России, ее культуре и исторических событиях можно будет также увидеть на крупнейшем экране торгового центра «Галерея Минск» и еще на пяти видео-экранах («Немига», у Дворца спорта, на площадях Якуба Коласа и Октябрьской, мегаборде «Минск»).
Специально подготовленная ко Дню России фотовыставка «Россия — от Калининграда до Владивостока» пройдет в историческом центре белорусской столицы — в Верхнем городе. Она была подготовлена к этому информационным агентством ТАСС. Экспозиция расскажет о достижениях России и познакомит с ее достопримечательностями.
В 2019 году в Минске День России отметили масштабными торжествами в Верхнем городе и на площади у Дворца спорта. На 12-часовой гала-концерт звезд российской и белорусской эстрады собрались около 25 тысяч жителей и гостей города. Перед зрителями выступили Хор Турецкого, Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Войтенко и другие артисты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев поздравил россиян с государственным праздником.
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