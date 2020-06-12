«Как можно купить память?» — Добровинский об отношении родных погибшего к «извинениям» Ефремова

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Сергей Зеленский
Эксклюзив 663

Адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что время для принесения извинений артистом упущено, и не помогут никакие деньги.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова, поделился с 5-tv.ru, как настроены родственники покойного по отношению к актеру.

Юрист напомнил, что, насколько ему известно, семья Захарова не приемлет какой-либо «помощи» от заслуженного артиста, севшего в тот роковой вечера за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, «потому что ни Михаил, ни его родственники не только соболезнований, но и извинений не принесли».

Добровинский подчеркнул, что родственники Сергея сказали, «что время упущено — они ничего не возьмут вообще, и больше извинений не примут», и назвал их «глубоко порядочными» людьми.

«Как можно купить память обратно? Зачем? Они живут как, живут. Эти деньги не восстановят того, что было. Они его любили очень», — добавил правозащитник.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что будет представлять интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, при чем бесплатно.

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего Jeep Grand Cherokee. На Смоленской площади автомобиль актера вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с «Ладой». Водитель отечественной легковушки был срочно госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где скончался на следующее утро от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова погибшего в ДТП с нетрезвым Ефремовым не собирается идти на мировую.

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