Адвокат Ефремова отказался комментировать обращение артиста к семье погибшего Сергея Захарова
Эльман Пашаев прибыл к артисту домой незадолго до публикации видеоролика с извинениями.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Юрист, занимающийся делом Ефремова, не стал комментировать обращение артиста к семье погибшего Сергея Захарова. Основатель и совладелец компании «Эльман Групп» Эльман Пашаев прибыл к артисту домой незадолго до публикации видеоролика с извинениями.
На вопрос корреспондента МИЦ «Известия», о чем юрист беседовал со своим подзащитным, Пашаев отказался отвечать, сославшись на «адвокатскую тайну».
«Не будем пока преждевременно что-то комментировать, терпение имейте. В скором времени вы все узнаете, я вам гарантирую», — заявил правозащитник.
Поздно вечером 12 июня на YouTube появилось видеообращение Михаила Ефремова. В ролике он попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, в чью машину 8 июня врезался на своем внедорожнике.
- 13 июн
- «Могут в парашу окунуть»: подполковник ФСИН о судьбе Ефремова в колонии
- 13 июн
- «Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал обращение с извинениями перед семьей погибшего Сергея Захарова
- 12 июн
- «Ребята были буйные»: Александр Ширвиндт о веселых застольях с Олегом Ефремовым
- 12 июн
- «Как можно купить память?» — Добровинский об отношении родных погибшего к «извинениям» Ефремова
- 12 июн
- Литвинова объяснила свой визит к Ефремову, находящемуся на домашнем аресте
- 12 июн
- Сотрудник ФСИН пришел в квартиру Ефремова, устроившего смертельное ДТП
- 12 июн
- Джигурда о Ефремове: «Мише могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты»
- 12 июн
- Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
- 11 июн
- Ефремов после пяти часов допроса остался в статусе свидетеля
- 11 июн
- Литвинова призвала «милосердно» отнестись к Ефремову, устроившему «пьяное» ДТП
Читайте также
45%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?