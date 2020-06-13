Адвокат Ефремова отказался комментировать обращение артиста к семье погибшего Сергея Захарова

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Марина Неруцких
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Эльман Пашаев прибыл к артисту домой незадолго до публикации видеоролика с извинениями.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

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Юрист, занимающийся делом Ефремова, не стал комментировать обращение артиста к семье погибшего Сергея Захарова. Основатель и совладелец компании «Эльман Групп» Эльман Пашаев прибыл к артисту домой незадолго до публикации видеоролика с извинениями.

На вопрос корреспондента МИЦ «Известия», о чем юрист беседовал со своим подзащитным, Пашаев отказался отвечать, сославшись на «адвокатскую тайну». 

«Не будем пока преждевременно что-то комментировать, терпение имейте. В скором времени вы все узнаете, я вам гарантирую», — заявил правозащитник.

Поздно вечером 12 июня на YouTube появилось видеообращение Михаила Ефремова. В ролике он попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, в чью машину 8 июня врезался на своем внедорожнике.

 

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