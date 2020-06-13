Адвокат Ефремова отказался комментировать обращение артиста к семье погибшего Сергея Захарова

Юрист, занимающийся делом Ефремова, не стал комментировать обращение артиста к семье погибшего Сергея Захарова. Основатель и совладелец компании «Эльман Групп» Эльман Пашаев прибыл к артисту домой незадолго до публикации видеоролика с извинениями.

На вопрос корреспондента МИЦ «Известия», о чем юрист беседовал со своим подзащитным, Пашаев отказался отвечать, сославшись на «адвокатскую тайну».

«Не будем пока преждевременно что-то комментировать, терпение имейте. В скором времени вы все узнаете, я вам гарантирую», — заявил правозащитник.

Поздно вечером 12 июня на YouTube появилось видеообращение Михаила Ефремова. В ролике он попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, в чью машину 8 июня врезался на своем внедорожнике.