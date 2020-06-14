Клика зарвавшихся. Кого на самом деле поддерживают те, кто жалеет Ефремова?

Возможно вы не удивитесь. Но сколько же слов поддержки Ефремову было опубликовано в первые дни трагедии. Известные актеры, некоторые журналисты, так называемые общественные деятели из оппозиционного лагеря. Все писали и говорили, что жалко Мишу, такой талантище пропадает. Что довели человека.

Были и те, кто утверждал, что аварию подстроили кровавые чекисты, которым этот правдоруб давно поперек горла. Были и те, кто обвинял во всем власти Москвы. Поставили бы отбойник разделительный — ничего бы не было.

Честно говоря, эта ситуация очень ярко показала особенность вот этой группы избранных. Которым можно все. Они считают себя моральными ориентирами, привыкли поучать, а сами в итого плюют на общество и мораль.

Почему они совершенно не боятся ответственности и можно ли прижать к ногтю зарвавшуюся клику разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как психолог прокомментировал обращение Ефремова к родным погибшего в ДТП.