Клика зарвавшихся. Кого на самом деле поддерживают те, кто жалеет Ефремова?
Звезды и их родственники, дети чиновников, сами власть имущие — почему их жажда к беспределу начинает расти в геометрической прогрессии, когда приходят достаток, власть и знаменитость?
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
Возможно вы не удивитесь. Но сколько же слов поддержки Ефремову было опубликовано в первые дни трагедии. Известные актеры, некоторые журналисты, так называемые общественные деятели из оппозиционного лагеря. Все писали и говорили, что жалко Мишу, такой талантище пропадает. Что довели человека.
Были и те, кто утверждал, что аварию подстроили кровавые чекисты, которым этот правдоруб давно поперек горла. Были и те, кто обвинял во всем власти Москвы. Поставили бы отбойник разделительный — ничего бы не было.
Честно говоря, эта ситуация очень ярко показала особенность вот этой группы избранных. Которым можно все. Они считают себя моральными ориентирами, привыкли поучать, а сами в итого плюют на общество и мораль.
Почему они совершенно не боятся ответственности и можно ли прижать к ногтю зарвавшуюся клику разбирался Максим Облендер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как психолог прокомментировал обращение Ефремова к родным погибшего в ДТП.
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