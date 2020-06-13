«Ни стыда, ни раскаяния»: психолог об обращении Ефремова к родным погибшего в ДТП
Сергей Ланг отметил, что люди с запущенной алкогольной зависимостью редко сохраняют способность сопереживать.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Вконтакте @langsergey; 5-tv.ru
Обращение актера Михаила Ефремова с извинениями к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова оценил психолог Сергей Ланг. Он заявил, что не видит в словах и жестах артиста искреннего раскаяния. Напротив, по его мнению, актер больше боится ответственности и хочет ее избежать.
«Посмотрев видеообращение Михаила Ефремова, я могу уверенно заявить, что больше всего он надеется на то, что не будет по полной программе отвечать перед судом. Я увидел больше каких-то постановочных слов, которые абсолютно не вызывают сочувствия. Я даже увидел, наверное, больше поставленный голос, уверенный. Не чувствуется там ни стыда, ни раскаяния. Потому что, когда человек раскаивается, он будет плакать, говорить как-то не совсем собрано. Здесь достаточно собранная, уверенная речь, которая вызывает у меня сомнения в том, что Михаил Ефремов действительно искренне раскаивается. Он, если и боится, то больше за свою жизнь. Конечно, не хочется за решетку, это понятно», — сказал Ланг.
Причиной тому, что актер был неубедителен, он назвал запущенную форму алкогольной зависимости Ефремова. По его словам, люди с подобным недугом уже не способны сопереживать, а порой им безразлична и собственная судьба.
«Но здесь надо понимать, что у человека, который долгое время страдает алкогольной зависимостью, атрофируются чувства сожаления, жалости, сопереживания другим людям. Такие люди, как правило, уже даже о себе не столь переживают, потому что они живут одним днем. Алкоголизм уже настолько сильно исказил его психику, исказил его мышление, правильность восприятия каких-то своих действий, поэтому здесь не видно ни искренности, ни раскаяния», — заключил психолог.
Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, в который въехал через двойную сплошную джип артиста. Спустя четыре дня Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Также актер отметил, что вопреки подозрениям, он не намерен добиваться более мягкого наказания для себя. Родственники погибшего Сергея Захарова, как писал 5-tv.ru, не приняли извинений и отказались от компенсаций.
- 13 июн
- Михаила Ефремова после ДТП посещал частный врач-нарколог
- 13 июн
- Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
- 13 июн
- «Может быть, будет гражданский иск»: Семья погибшего в ДТП не приняла извинения Ефремова
- 13 июн
- «Нет неприкасаемых»: Пригожин о «пьяном» ДТП Ефремова
- 13 июн
- «Дома уже нет и не будет»: Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
- 13 июн
- «Многие из нас не знают, как дальше жить»: Наталья Штурм об обращении Ефремова
- 13 июн
- «На этом видео не артист»: Эдгард Запашный об обращении Ефремова
- 13 июн
- Адвокат Ефремова отказался комментировать обращение артиста к семье погибшего Сергея Захарова
- 13 июн
- «Могут в парашу окунуть»: подполковник ФСИН о судьбе Ефремова в колонии
- 13 июн
- «Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал обращение с извинениями перед семьей погибшего Сергея Захарова
Читайте также
31%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?