«Ни стыда, ни раскаяния»: психолог об обращении Ефремова к родным погибшего в ДТП

Обращение актера Михаила Ефремова с извинениями к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова оценил психолог Сергей Ланг. Он заявил, что не видит в словах и жестах артиста искреннего раскаяния. Напротив, по его мнению, актер больше боится ответственности и хочет ее избежать.

«Посмотрев видеообращение Михаила Ефремова, я могу уверенно заявить, что больше всего он надеется на то, что не будет по полной программе отвечать перед судом. Я увидел больше каких-то постановочных слов, которые абсолютно не вызывают сочувствия. Я даже увидел, наверное, больше поставленный голос, уверенный. Не чувствуется там ни стыда, ни раскаяния. Потому что, когда человек раскаивается, он будет плакать, говорить как-то не совсем собрано. Здесь достаточно собранная, уверенная речь, которая вызывает у меня сомнения в том, что Михаил Ефремов действительно искренне раскаивается. Он, если и боится, то больше за свою жизнь. Конечно, не хочется за решетку, это понятно», — сказал Ланг.

Причиной тому, что актер был неубедителен, он назвал запущенную форму алкогольной зависимости Ефремова. По его словам, люди с подобным недугом уже не способны сопереживать, а порой им безразлична и собственная судьба.

«Но здесь надо понимать, что у человека, который долгое время страдает алкогольной зависимостью, атрофируются чувства сожаления, жалости, сопереживания другим людям. Такие люди, как правило, уже даже о себе не столь переживают, потому что они живут одним днем. Алкоголизм уже настолько сильно исказил его психику, исказил его мышление, правильность восприятия каких-то своих действий, поэтому здесь не видно ни искренности, ни раскаяния», — заключил психолог.

Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, в который въехал через двойную сплошную джип артиста. Спустя четыре дня Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Также актер отметил, что вопреки подозрениям, он не намерен добиваться более мягкого наказания для себя. Родственники погибшего Сергея Захарова, как писал 5-tv.ru, не приняли извинений и отказались от компенсаций.