Соловьев считает, что Ефремов мог нарушить домашний арест, записав видеообращение

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Светлана Александрова
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Журналист резко прокомментировал в соцсетях ролик с извинениями артиста.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @vrsoloviev

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о видеообращении Михаила Ефремова, в котором артист извинился перед семьей жертвы ДТП, устроенного им в пьяном виде. На своей странице в Instagram журналист высказал предположение, что, записав ролик, Ефремов вновь нарушил закон.

«Кто записывал „извинения Ефремова“? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?» — написал Соловьев.

Instagram @vrsoloviev

Как ранее сообщал 5-tv.ru, видеоролик с извинениями Михаила Ефремова появился на YouTube-канале «Гражданин поэт» 12 июня. В нем артист говорит, что ему нет прощения, обещает помочь семье погибшего и отмечает, что не собирается использовать свои связи, чтобы «отмазаться» от наказания.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии 5-tv.ru также выразил мнение, что прокурор может ужесточить меру пресечения для артиста после публикации ролика.

Смертельная авария произошла в Москве на Смоленской площади 8 июня. Как сообщила позже прокуратура, Ефремов находился за рулем «в состоянии алкогольного и наркотического опьянения». В результате ДТП погиб 58-летний курьер Сергей Захаров. Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет заключения.

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