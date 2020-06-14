Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
Эльман Пашаев, защищающий актера, оценил решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.
«Если потерпевшей стороне нормально объясняли бы, чем это все закончится, они так не поступили бы. Я за один день по всей Рязанской области 800 километров проехал, чтобы как-то договариваться. Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх», — отметил Эльман Пашаев.
Он также рассказал, что Михаил Ефремов не оставляет попытки извиниться перед родственниками погибшего.
«Мы ни от кого не скрываемся. Мы неоднократно приносили свои извинения, как на предварительном следствии, как на судебном заседании. <…> Есть два вида решения вопроса по приговору суда. До суда можно получить определенную материальную, моральную помощь. А когда человека сажают, что они получат? Об этом речь идет. Это же все равно, выплата денег — не означает, что это его освобождает от уголовной ответственности. К сожалению, кто-то себе грязный пиар делает. Это будет страдать потерпевшая сторона», — рассказал адвокат Ефремова.
На вопрос о состоянии артиста после ДТП Пашаев рассказал, что условия домашнего ареста Ефремов не нарушает. Семья проживает в многокомнатной квартире, и к его жене и детям могут приходить все, кто пожелает. Но с артистом они не контактируют.
«Он восстанавливается. <…> Ефремов — не убийца. Я за рулем езжу, и вы ездите, такое может с каждым случиться. Надо с совестью выйти из положения. Конечно, это нельзя делать — пить и за руль сесть. Я не оправдываю его. Но и нельзя из этого грязный пиар делать. Я думаю, скоро вы все узнаете. Никто не пытается с кем-то договариваться. Что предусматривает закон, то и будет», — рассказал адвокат.
Заслуженный артист России будучи в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП вечером 8 июня. На следующий день он был помещен под домашний арест. В вечер аварии артист был сильно пьян и даже не понял, что с ним произошло. Однако последующие дни ему пришлось пройти несколько допросов и даже попытаться выйти на связь с семьей Сергея Захарова.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего по его вине Сергея Захарова. В нем артист пообещал помощь родственникам жертвы «пьяного» ДТП, но подчеркнул при этом, что хочет не откупиться, а искупить вину. Однако психолог Сергей Ланг, комментируя запись сказал, что не видит в ней ни стыда, ни раскаяния.
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