Крупный град и ливневые грозы наделали шуму на юге России
Особо обеспокоены разгулом стихии жители Краснодарского края — град практически полностью уничтожил урожай.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Стихийное бедствие обрушилось на юг России. Сразу в нескольких регионах — ливни с грозой, град и шквалистый ветер выше 20-ти метров в секунду.
Жители Краснодарского края в отчаянии — ледяные глыбы, размером с куриное яйцо практически полностью уничтожили урожай. Повреждены сотни машин и крыши домов.
Продолжительные ливни стали причиной потопа в нескольких районах Ставрополья. Улицы сейчас больше напоминают реки, затоплены дачные участки. На месте дежурят спасательные и аварийные службы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погода не изменится.
Штормовое предупреждение действует едва ли не в половине регионов страны. Крупный град прошел и в Амурской области. А в Томске затопило несколько центральных улиц. В МЧС рекомендуют не выходить из дома во время грозы и сильного ветра.
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