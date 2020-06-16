Крупный град и ливневые грозы наделали шуму на юге России

Стихийное бедствие обрушилось на юг России. Сразу в нескольких регионах — ливни с грозой, град и шквалистый ветер выше 20-ти метров в секунду.

Жители Краснодарского края в отчаянии — ледяные глыбы, размером с куриное яйцо практически полностью уничтожили урожай. Повреждены сотни машин и крыши домов.

Продолжительные ливни стали причиной потопа в нескольких районах Ставрополья. Улицы сейчас больше напоминают реки, затоплены дачные участки. На месте дежурят спасательные и аварийные службы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погода не изменится.

Штормовое предупреждение действует едва ли не в половине регионов страны. Крупный град прошел и в Амурской области. А в Томске затопило несколько центральных улиц. В МЧС рекомендуют не выходить из дома во время грозы и сильного ветра.