Небензя осудил США, которые бьют по простым жителям Сирии новым пакетом санкций

17 июня вступает в силу так называемый «Закон Цезаря». Это новый пакет односторонних санкций США против Сирии. Они предусматривают введение любых ограничений в отношении основных секторов экономики Дамаска, Центробанка страны, высших государственных чинов, том числе президента Башара Асада, а также любой организации, которая взаимодействует с сирийским правительством.

И это уже вызвало беспокойство в ООН. Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что американские санкции могут обернуться катастрофой для всего народа Сирии. Более того, в Вашингтоне это прекрасно осознают.

«Американские представители бравируют тем, что это из-за их санкций социально-экономическое положение сирийского народа так осложнилось. Таким образом, они признаются, что санкции, введенные якобы адресно против сирийского руководства, бьют по простым людям», — отметил Василий Небензя.

В Дамаске новый пакет санкций уже назвали экономическим террором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в посольстве РФ ответили на требование Госдепа «убраться с Ближнего Востока». В диппредставительстве напомнили, что российские военные находятся в Сирии, на законных основаниях, в отличие от американцев.