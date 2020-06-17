Небензя осудил США, которые бьют по простым жителям Сирии новым пакетом санкций
С сегодняшнего дня вступает в силу так называемый «Закон Цезаря».
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
17 июня вступает в силу так называемый «Закон Цезаря». Это новый пакет односторонних санкций США против Сирии. Они предусматривают введение любых ограничений в отношении основных секторов экономики Дамаска, Центробанка страны, высших государственных чинов, том числе президента Башара Асада, а также любой организации, которая взаимодействует с сирийским правительством.
И это уже вызвало беспокойство в ООН. Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что американские санкции могут обернуться катастрофой для всего народа Сирии. Более того, в Вашингтоне это прекрасно осознают.
«Американские представители бравируют тем, что это из-за их санкций социально-экономическое положение сирийского народа так осложнилось. Таким образом, они признаются, что санкции, введенные якобы адресно против сирийского руководства, бьют по простым людям», — отметил Василий Небензя.
В Дамаске новый пакет санкций уже назвали экономическим террором.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в посольстве РФ ответили на требование Госдепа «убраться с Ближнего Востока». В диппредставительстве напомнили, что российские военные находятся в Сирии, на законных основаниях, в отличие от американцев.
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