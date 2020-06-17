Четыре теста и три недели карантина: ограничения на границе России и Китая

Пекин из-за новой вспышки коронавируса серьезно ограничивает авиасообщение с миром. Международные аэропорты китайской столицы отменили более тысячи двухсот рейсов. Это касается как вылетов, так и прилетов.

Тем временем, в провинции Хэй-лун-цзян, которая граничит с Россией, вводится жесткий контроль прибывающих из Пекина. Такие люди должны предоставить полную информацию о возможных контактах с инфицированными, затем пройти двухнедельный карантин в больнице и еще неделю — дома. Кроме того, необходимо сдать четыре теста на COVID-19 и еще один — на антитела.