Видео: К дому Михаила Ефремова пришли сотрудники ФСИН

К дому заслуженного артиста РФ Михала Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, пришли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 5-tv.ru публикует видео с правоохранителями, стоящими у дома звезды.

По предварительным данным, Ефремова, который сейчас, согласно решению суда, находится под домашним арестом, хотят забрать на допрос.

Пьяное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Двигаясь на Jeep Grand Cherokee по Садовому кольцу артист в какой-то момент не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с Lada. Вскоре от тяжелых и многочисленных травм водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице.