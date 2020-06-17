Видео: К дому Михаила Ефремова пришли сотрудники ФСИН

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Карина Бернтгольц
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Предположительно, актера, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, хотят забрать на допрос.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

К дому заслуженного артиста РФ Михала Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, пришли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 5-tv.ru публикует видео с правоохранителями, стоящими у дома звезды.

По предварительным данным, Ефремова, который сейчас, согласно решению суда, находится под домашним арестом, хотят забрать на допрос.

Пьяное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Двигаясь на Jeep Grand Cherokee по Садовому кольцу артист в какой-то момент не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с Lada. Вскоре от тяжелых и многочисленных травм водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице.

По данным следствия, в момент трагедии Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также под воздействием наркотических веществ. В случае, если вина актера будет доказана, за совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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