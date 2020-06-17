Видео: К дому Михаила Ефремова пришли сотрудники ФСИН
Предположительно, актера, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, хотят забрать на допрос.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
К дому заслуженного артиста РФ Михала Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, пришли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 5-tv.ru публикует видео с правоохранителями, стоящими у дома звезды.
По предварительным данным, Ефремова, который сейчас, согласно решению суда, находится под домашним арестом, хотят забрать на допрос.
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