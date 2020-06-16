Адвокат Ефремова прокомментировал слухи, что артист в момент ДТП был не один
Эльман Пашаев, защищающий актера, также рассказал 5-tv.ru о самочувствии актера после смертельной аварии в центре Москвы, в которой погиб курьер Сергей Захаров.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал слухи о том, что в момент смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня артист в машине был не один.
«Говорили, что я завтра буду президентом России, согласитесь», — с иронией ответил адвокат — «Не верьте, 99% ложь, кроме ДТП. Никого не было, это точно», — заявил Эльман Пашаев.
Говоря о самочувствии Михаила Ефремова правозащитник отметил, что артист, находящийся под домашним арестом, чувствует себя плохо.
«Очень тяжелое (самочувствие — Прим.ред.)», — сказал Пашаев.
На вопрос, приезжают ли врачи, адвокат заявил, что артист за медицинской помощью не обращается.
«Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело», — заключил правозащитник.
Заслуженный артист России будучи в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП вечером 8 июня. На следующий день он был помещен под домашний арест. В вечер аварии артист был сильно пьян и даже не понял, что с ним произошло. Однако последующие дни ему пришлось пройти несколько допросов и даже попытаться выйти на связь с семьей Сергея Захарова.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего по его вине Сергея Захарова. В нем артист пообещал помощь родственникам жертвы «пьяного» ДТП, но подчеркнул при этом, что хочет не откупиться, а искупить вину. Однако психолог Сергей Ланг, комментируя запись сказал, что не видит в ней ни стыда, ни раскаяния.
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