В Петербурге прошла репетиция воздушной части Парада Победы
В петербургском параде примут участие четыре с половиной тысячи военных и более ста боевых машин.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
В Петербурге провели первую тренировку воздушной части Парада Победы. Ясная и солнечная погода позволила авиации Западного военного округа благополучно совершить полет над городом. В небо поднялись 30 боевых машин — это транспортные и ударные вертолеты, самолеты-истребители и перехватчики.
После на Дворцовой площади прошла первая тренировка наземной части парада. Строевой шаг отрабатывали пешие расчеты. Генеральная репетиция всех сил назначена на 20 июня. В петербургском параде примут участие четыре с половиной тысячи военных и более ста боевых машин. День Победы в этом году будет праздноваться 24 июня. Перенос с 9 мая произошел из-за пандемии коронавируса.
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