Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг заявления о компенсации

Адвокат семьи погибшего в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Александр Добровинский в беседе с 5-tv.ru опроверг заявления о новой позиции пострадавших о компенсации.

Юрист подчеркнул, что утром 17 июня разговаривал с братом скончавшегося водителя Lada Валерием Захаровым, который дал отрицательный ответ в отношении возмещения ущерба актером.

«Согласно моему разговору сегодня утром, ответ отрицательный. Я разговаривал с Валерием Владимировичем и он сказал, что нет. Этот разговор состоялся где-то в районе 11 часов», — заявил Александр Добровинский.

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью РБК заявлял, что брат погибшего якобы готов обсуждать вопросы компенсации в случае согласия на это Александра Добровинского.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов, по словам домработницы, собирается на допрос.