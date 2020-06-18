Снесенная ветром остановка убила пенсионерку в Майкопе

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Двое человек, включая ребенка, получили травмы.

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Фото, видео: EPA\TASS

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Погода

Сильнейший ураган привел к трагедии в Майкопе. Ветер опрокинул остановку общественного транспорта прямо на головы людей. Погибла женщина. Еще один взрослый и ребенок получили травмы.

В Казани мощному дождю хватило пары часов, чтобы затопить центральные улицы города. Движение по дорогам до сих пор парализовано. Некоторые участки автомобилистам в буквальном смысле приходится проплывать.

А в центральной России и на Северо-Западе жара бьет многолетние рекорды. В Москве столбик термометра поднялся выше 30-ти градусов. В столице сегодня объявлен предпоследний — оранжевый уровень погодной опасности.

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