Снесенная ветром остановка убила пенсионерку в Майкопе
Двое человек, включая ребенка, получили травмы.
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Фото, видео: EPA\TASS
Сильнейший ураган привел к трагедии в Майкопе. Ветер опрокинул остановку общественного транспорта прямо на головы людей. Погибла женщина. Еще один взрослый и ребенок получили травмы.
В Казани мощному дождю хватило пары часов, чтобы затопить центральные улицы города. Движение по дорогам до сих пор парализовано. Некоторые участки автомобилистам в буквальном смысле приходится проплывать.
А в центральной России и на Северо-Западе жара бьет многолетние рекорды. В Москве столбик термометра поднялся выше 30-ти градусов. В столице сегодня объявлен предпоследний — оранжевый уровень погодной опасности.
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