Адвокат Ефремова заявил, что сразу после ДТП актер пытался нанять врачей для Захарова

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Сергей Зеленский
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Юрист настаивает, что знаменитый актер не стал бы выяснять стоимость медобслуживания, будучи пьяным.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат арестованного заслуженного артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный пытался оказать помощь на тот момент пострадавшему в ДТП, но вскоре погибшему Сергею Захарову. Юрист настаивает, что его подзащитный не стал бы предлагать помощь, если бы он находился в невменяемом состоянии.

«Человек который он, в первую очередь звонил своему человеку, чтобы в первую очередь нанимать врачей, сколько стоят лекарства. Скажите пожалуйста, пьяный человек, когда он не понимает — может совершать такие поступки? Нет никак конечно», — сказал Пашаев.

Смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве случилось по вине артиста 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины, Сергей Захаров, скончался утром следующего дня в больнице. Артист помещен под домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Спустя четыре дня Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего, а также заверил, что не пытается избежать ответственности. Семья Захарова не приняла извинений и предложений материальной помощи.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что представитель семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский не разрешает родственникам вступить в переговоры. По его словам, потерпевший — брат погибшего Валерий Захаров — «разговорчив», но не может общаться без разрешения своего адвоката.

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