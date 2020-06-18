Адвокат Ефремова заявил, что сразу после ДТП актер пытался нанять врачей для Захарова

Адвокат арестованного заслуженного артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный пытался оказать помощь на тот момент пострадавшему в ДТП, но вскоре погибшему Сергею Захарову. Юрист настаивает, что его подзащитный не стал бы предлагать помощь, если бы он находился в невменяемом состоянии.

«Человек который он, в первую очередь звонил своему человеку, чтобы в первую очередь нанимать врачей, сколько стоят лекарства. Скажите пожалуйста, пьяный человек, когда он не понимает — может совершать такие поступки? Нет никак конечно», — сказал Пашаев.

Смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве случилось по вине артиста 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины, Сергей Захаров, скончался утром следующего дня в больнице. Артист помещен под домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Спустя четыре дня Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего, а также заверил, что не пытается избежать ответственности. Семья Захарова не приняла извинений и предложений материальной помощи.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что представитель семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский не разрешает родственникам вступить в переговоры. По его словам, потерпевший — брат погибшего Валерий Захаров — «разговорчив», но не может общаться без разрешения своего адвоката.