Впервые шоу для выпускников «Алые паруса» пройдет в акватории Финского залива

В Петербурге практически круглосуточно на земле, на воде, даже в воздухе идет подготовка и репетиции главной сказки для выпускников. До грандиозного события остается чуть больше недели.

«Алые Паруса», объединяющие миллионы сердец по всему миру, в этом году состоятся в особом формате. И впервые бриг «Россия» пройдет не по Неве, а по Финскому заливу. Зрителей ждет уникальная водная феерия и концерт самых популярных артистов.

Нашему корреспонденту Максиму Облендеру удалось побывать на репетиции и узнать некоторые детали подготовки праздника.

Шум моря, романтика дальних странствий и… разбойники, о которых юный Артур Грей читал в книгах. Пираты XXI века оказались там, где их точно не ожидаешь увидеть — посреди мегаполиса, в окружении машин и груды железа. Повесть великого мечтателя Александра Грина плюс режиссерская фантазия — и как результат неповторимые номера великолепного шоу, которое в этом году обещает стать еще более завораживающим.

«Наш праздник должен развиваться, эволюционировать, должен каждый год удивлять. И, дай бог, что все что мы сделаем в этом году хорошего, вошло в фундамент свежих наших свершений», — рассказывает режиссер-постановщик проекта «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Впервые главный праздник выпускников пройдет в непривычном для себя онлайн-формате. На нескольких площадках — создатели шоу держат небывалую интригу. Изначальный сценарий пришлось радикально изменить, но все самое лучшее обязательно сохранится — то за, что «Алые паруса» так любят. Уникальная водная феерия, и концерт самых популярных отечественных звезд — Веры Брежневой, Димы Билана, Айовы и многих других. Вести праздник будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Но есть и ключевые изменения. Главный символ праздника — великолепный двухмачтовый бриг «Россия» пройдет не по Неве, а в акватории Финского залива. Маршрут сейчас оттачивается репетициями, а паруса уже полны ветра.

«Вот он тот самый сакральный момент. За считанные секунды 900 квадратных метров Алых парусов занимают свои привычные места на мачтах!» — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер.

Подготовка не прекращается ни на минуту: на земле, на воде, даже в воздухе, где будущее, кажется уже наступило, а мечта человека — летать как птица — стала реальностью. Видел бы это Грин!

Несколько дней и часов репетиций ради нескольких минут шоу. Его подробности участники не раскрывают, но уже тренируются в акватории Финского залива. Глядя на это, можно сказать, что будет интересно, ну а несколько десятков камер телетрансляции не упустят ни малейшей детали!

Улыбаться даже на репетиции! Москвичка Валерия Вершинина представляла, как будет парить над Невой, но сейчас перед ней не река, зажатая в гранит, а вся гладь Финского залива.

«Честно, локация не имеет значения, главное как это поставлено и кем это сделано!» — рассказывает артист шоу «Алые паруса» Валерия Вершинина.

А сделано, прежде всего с любовью, и скрупулезно, с пристальным вниманием к деталям. Ведь все то, что обычно ускользает от взгляда, то, чего может и не заметил бы, если бы оказался на набережной в многотысячной толпе, в трансляции предстанет как на ладони. Все, за что «Алые паруса» ценят и чем восхищаются во всем мире. А потому не удивительно, что в 2019-м фестиваль признали лучшим на планете. Престижная награда Best Events Awards World все равно, что золотая медаль для олимпийца или «Оскар» для актера. И, несмотря на понятные и вполне объяснимые ограничения эпохи коронавируса, у праздника есть все шансы повторить успех.

«Прямой эфир, мы должны быть во всеоружии, для этого мы репетируем каждый номер, оттачиваем его до малейших деталей, чтобы все получилось», — говорит продюсер проекта «Алые паруса» Екатерина Стрижевская.

Впервые праздник прошел в 1968 году, но через одиннадцать лет традиция «Алых парусов» прервалась. Фестиваль был возрожден в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И с тех пор каждый раз команда проекта ставит все новые рекорды. В прошлом году — это небывалое число зрителей, которые затаив дыхание встречали «Алые паруса» на набережной — почти полтора миллиона человек! И огромная, десятимиллионная телевизионная аудитория, которая любовалась шоу у своих домашних экранов.

27 июня кульминацию праздника и проход брига «Россия» по акватории залива покажут все центральные телеканалы, а прямой эфир концертной программы будет транслировать Пятый канал. И можно уже с уверенностью сказать, что прежние рекорды будут в очередной раз побиты наперекор всем сложностям пандемии и благодаря выпускникам 2020 года, волшебству Александра Грина и многотысячной команде проекта. Команде, которая из года в год превращает самые смелые фантазии в захватывающее дух представление, от которого просто невозможно оторвать взор.