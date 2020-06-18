Адвокат попавшего в пьяное ДТП актера Михаила Ефремова назвал действия своего коллеги по цеху Александра Добровинского манипуляцией и попыткой сделать смерть в этой трагедии водителя Сергея Захарова предметом торга.

«Они пытаются набить цену. Я никому не позволю так обращаться с моим подзащитным», — заявил Эльман Пашаев в интервью «МК».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего водителя, предоставил переписку с женой и братом, в которой они категорически требуют только суда.

ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, случилось в центре Москвы 8 июня. Артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на встречную полосу. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, водитель легковушки скончался утром следующего дня в больнице. В отношении заслуженного артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В обращении к родным погибшего Ефремов заявлял о желании оказать им материальную поддержку. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от компенсаций. Защитник заслуженного артиста РФ неоднократно заявлял, что уже провел первичную беседу с братом Сергея Захарова о компенсации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько может заплатить Ефремов семье погибшего в ДТП Захарова.