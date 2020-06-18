«Хотят набить цену» — юрист Ефремова об отказе семьи Захарова от компенсации
Ранее Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего водителя, предоставил переписку с женой и братом, в которой они категорически требуют только суда.
Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Адвокат попавшего в пьяное ДТП актера Михаила Ефремова назвал действия своего коллеги по цеху Александра Добровинского манипуляцией и попыткой сделать смерть в этой трагедии водителя Сергея Захарова предметом торга.
«Они пытаются набить цену. Я никому не позволю так обращаться с моим подзащитным», — заявил Эльман Пашаев в интервью «МК».
Как сообщал ранее 5-tv.ru, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего водителя, предоставил переписку с женой и братом, в которой они категорически требуют только суда.
ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, случилось в центре Москвы 8 июня. Артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на встречную полосу. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, водитель легковушки скончался утром следующего дня в больнице. В отношении заслуженного артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В обращении к родным погибшего Ефремов заявлял о желании оказать им материальную поддержку. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от компенсаций. Защитник заслуженного артиста РФ неоднократно заявлял, что уже провел первичную беседу с братом Сергея Захарова о компенсации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько может заплатить Ефремов семье погибшего в ДТП Захарова.
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