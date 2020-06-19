ВОЗ объявила о наступлении новой опасной фазы заболеваемости COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предостерег о начале нового опасного этапа пандемии коронавируса. Как пояснил международный чиновник, ВОЗ стало известно о 150 тысячах новых случаев COVID-19 в Северной и Южной Америке, Южной Азии и на Ближнем Востоке, пишет URA.RU.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — приводит его слова.

Коронавирус по-прежнему распространяется с большой скоростью и обладает высоким уровнем летальности, отметил гендиректор ВОЗ. Несмотря на то, что люди устали сидеть дома, а страны стремятся возобновить работу бизнеса, всем необходимо оставаться бдительными, рекомендует Гебрейесус.

Он также посоветовал всем помнить о правилах безопасности. В частности, соблюдать социальную дистанцию, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, чаще мыть руки, при необходимости надевать защитную маску и оставаться дома при проявлении признаков заболевания.

В пятницу стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8,2 миллиона. Количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 445 535 человек. Некоторые страны вынуждены снова вводить ограничительные меры из-за новых вспышек коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть.