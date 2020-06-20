«Мы давно забыли о них» — Новак о санкциях и готовности «Северного потока — 2»
Александр Новак поделился деталями завершения возведения новой нитки для подачи голубого топлива в Европу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache, Federation Council of Russia, Lydie Gigerichova
Для завершения строительства «Северного потока — 2» используются все доступные технические средства, но экономически и инвестиционно проект, стоимость строительства которого оценивается в 9,5 миллиарда евро, уже завершен. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
«Проект „Северный поток- 2“ уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической деятельности. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительных работ», — сказал министр.
Экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 миллиарда кубических метров газа в год завершен на 93%. В настоящее время строительные работы заморожены из-за угрозы санкций США против судовых компаний трубоукладчиков.
Но, по словам Новака, он «забыл», что такое санкции, на энергетику России они не влияют.
«Санкции больше не обременяют нас. Раньше мы занимались энергетическими проектами с западными компаниями, теперь мы делаем их в одиночку. И санкции больше не затрагивают одну Россию. Они все больше становятся дубинкой для достижения своих собственных протекционистских целей», — сказал он.
Остановка в реализации «Северного потока — 2» была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в I квартале следующего работа будет завершена, газопровод введут в эксплуатацию.
Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры «Газпрома» профинансируют 50% проекта.
Как отмечает «Экономика сегодня» со ссылкой на гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, инвестиционная и экономическая готовность газопровода «Северный поток-2» указывает, что рано или поздно его достроят.
Ранее сегодня немецкое издание Die Welt заявило о возможности «Газпрома» обойти санкции США против «Северного потока—2».
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