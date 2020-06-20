Немецкое издание заявило о возможности «Газпрома» обойти санкции США против «Северного потока—2»

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Карина Бернтгольц
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Как отмечает автор статьи издания Die Welt, газопровод почти достроен вопреки американским ограничительным мерам.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Голенков

Тема:
Северный поток — 2

«Газпром» нашел способ обойти американские санкции, в связи с чем США практически никак не могут повлиять на реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила немецкая газета Die Welt.

Как указал автор статьи в издании, строительство газопровода уже почти завершено. Несмотря на то, что Соединенные Штаты пытались помешать этому, Москве удалось обойти ограничительные меры.

Дело в том, что прежде судно «Академик Черский» принадлежало российской компании «Газпром», однако теперь оно переписано на действующий в РФ фонд STIF. Из этого следует, что у Москвы появляется возможность реализовать «Северный поток — 2» до конца, не опасаясь при этом наложения санкций, поясняется в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бундестаге предложили ввести санкции против США. А именно — против сенаторов, которые мешают «Северному потоку-2». Глава комитета по энергетике Клаус Эрнст заявил, что строительство газопровода из России в Германию необходимо завершить.

Тема:
Северный поток — 2
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