Юлиан и Анастасия официально оформили развод. Брак продлился всего год. Свидетельством о расторжении отношений певец продемонстрировал на своей странице в Instagram. О решении расстаться пара объявила в апреле, а теперь юридическая процедура прошла в Шипиловском ЗАГСе Москвы.

Инициатором развода, по информации издания, стал 46-летний певец. Его 54-летняя — теперь уже бывшая — супруга мечтает вернуться к предыдущему мужу (всего артистка была замужем восемь раз).

«Честно, я очень жду бывшего мужа Володю назад. Мы разговаривали по телефону, он поддерживает меня. Говорю ему, как скучаю. Сойдемся ли? Вы знаете, я надеюсь», — поделилась певица с изданием StarHit.

Она также завила недавно, что отказывается от огромного трехэтажного особняка, который подарил ей в знак любви Юлиан. Однако артист сообщил на днях, что дом по-прежнему находится в собственности экс-супруги, и он не собирается забирать его.

«Пусть она продаст его и устроит себе ту романтику, которую захочет», — сказал певец.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, причиной развода Анастасия называла свою неспособность родить детей, которых так хочет Юлиан. Сам же певец заявлял, что все дело в невыносимом характере жены, которая превратила дом «в казарму», а совместную жизнь — «в ад».