Юрий Стоянов призвал наделить врачей особым статусом за борьбу с коронавирусом

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Василий Заика
Эксклюзив 31

Народный артист РФ поздравил российских медиков с профессиональным праздником.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актер театра и кино Юрий Стоянов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru во время перерыва в съемочном процессе поздравил врачей с профессиональным праздником и призвал наделить их особым статусом за непосредственное участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Народный артист РФ, говоря теплые слова в адрес медработников, отметил, что их труд, поистине, героический.

«Я искренне, и надеюсь, что меня поддержат, выступаю с такой инициативой: не в обиду всем другим льготным категориям, что все медицинские работники, которые принимали участие в борьбе с пандемией, должны получить некий статус — человека, участвовавшего в борьбе с эпидемией коронавируса. Пожизненный статус со всеми вытекающими отсюда льготами. Я искренне этого хочу, потому что люди рисковали своей жизнью ради нас», — заявил Юрий Стоянов.

Актер поблагодарил российских врачей за их работу, за их подвиги и попросил беречь себя. Юрий Стоянов подчеркнул, что от здоровья медиков напрямую зависит жизнь россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии.

Тема:
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