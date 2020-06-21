СК РФ подтвердил смерть стрелка, напавшего на сотрудников ДПС в Москве

Официальный представитель Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила информацию о смерти 24-летнего злоумышленника Ратмира Галаева, открывшего стрельбу по сотрудникам ДПС. Согласно оперативным данным, молодой человек скончался через несколько дней после ЧП в палате интенсивной терапии одной из городских больниц.

Как сообщал ранее 5-tv-ru, вопиющий инцидент произошел в понедельник, 15 июня, возле дома номер 156, расположенного на Ленинском проспекте в столице. Уроженец Республики Ингушетия проходил мимо полицейских, остановивших таксиста за нарушение ПДД, и внезапно открыл по ним огонь. Следуя Федеральному закону «О полиции», стражи порядка тут же применили табельное оружие, чтобы нейтрализовать преступника. Несмотря на тяжелые ранения, сотрудникам ДПС все же удалось задержать нападавшего.

В тяжелом состоянии Ратмира Галаева доставили в больницу. Через несколько дней появилась информация о том, что молодой человек пришел в себя, однако полицейские не смогли провести допрос. Днем 21 июня подозреваемый скончался.

Как удалось установить позже — злоумышленник является сыном офицера ФСКН, братом сотрудника МВД, а также племянником бывшего министра Республики Ингушетия. Молодой человек также пошел по стопам родственников и обучался на юридическом факультете в МГУ.

ВКонтакте @Ратмир Галаев

Что именно послужило мотивацией к совершению преступления Галаевым — неизвестно. Однако в ходе обыска у молодого человека изъяли тетрадь, где были записаны молитвы с просьбой к Аллаху «ускорить их встречу». В числе прочего, в записной книжке обнаружены свидетельства нескольких нападений на оперативников. Напоследок Ратмир также просил высшие силы помочь в атаке на сотрудников ДПС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове пьяный мужчина открыл стрельбу по знакомым из охотничьего ружья.