Статья Путина в американском издании вызвала бурную дискуссию на Западе

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National Interest прокомментировали статью российского президента 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Статья Владимира Путина, опубликованная в американском журнале National Interest, бурно обсуждается в США. Об этом рассказал главред издания Джейкоб Хайлбранн.

В статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», российский лидер напомнил об истоках войны, недопустимости переписывания истории, и о неприемлемости принижения роли России в борьбе с нацисткой Германией.

По словам Хайлбранна, публикация познакомила западную аудиторию с другой точкой зрения на важные события. Из-за этого на Западе началась бурная дискуссия. Многих, к примеру, поразило то, что в учебниках истории не говорится ни слова о миллионах советских людей, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал посол РФ в США о реакции на статью Путина в Госдепе.

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