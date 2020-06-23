Статья Путина в американском издании вызвала бурную дискуссию на Западе
National Interest прокомментировали статью российского президента 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Статья Владимира Путина, опубликованная в американском журнале National Interest, бурно обсуждается в США. Об этом рассказал главред издания Джейкоб Хайлбранн.
В статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», российский лидер напомнил об истоках войны, недопустимости переписывания истории, и о неприемлемости принижения роли России в борьбе с нацисткой Германией.
По словам Хайлбранна, публикация познакомила западную аудиторию с другой точкой зрения на важные события. Из-за этого на Западе началась бурная дискуссия. Многих, к примеру, поразило то, что в учебниках истории не говорится ни слова о миллионах советских людей, которые погибли во время Великой Отечественной войны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал посол РФ в США о реакции на статью Путина в Госдепе.
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