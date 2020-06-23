Число выздоровевших от СОVID в РФ за сутки почти в два раза больше количества инфицированных
За последний день из больниц выписано 12 013 человек. Коэффициент распространения коронавируса в стране снизился до отметки 0,96.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 7 425 человек. При этом полностью победили COVID-19 12 013 россиян, что примерно на 40% больше подтвержденных случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Суточный рост заболеваемости уменьшился до 1,25% против 1,3% днем ранее. Коэффициент распространения COVID-19 опустился до отметки 0,96, что свидетельствует о положительной динамике.
По данным на 23 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве. За день в столице зарегистрировано 1 081 случаев коронавируса. При этом за сутки выздоровели 2 578 человек, что более чем в два раза превышает количество новых пациентов.
Также новые 504 случаев выявлены в Московской области, 319 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 258— в Челябинской области, 220— в Санкт-Петербурге, 216— в Нижегородской области и 198 — в Иркутской. При этом бессимптомно заболевание протекает у 32,7% пациентов.
С начала эпидемии число инфицированных коронавирусом в 85 российских регионах составило 599 705. Из них почти 356 тысяч, то есть более половины, выздоровели. 8 359 человек с диагнозом COVID скончались.
При этом в стране было проведено более 17,5 миллиона тестов. Эксперты отмечают снижение распространения COVID-19 на территории страны. Постепенно в различных регионах снимаются ограничения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года.
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