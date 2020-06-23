Адвокат Ефремова негативно оценил действия людей, пытавшихся спасти Захарова
По мнению Эльмана Пашаева, очевидцам следовало дождаться скорую помощь, а не самостоятельно пытаться вытащить пострадавшего человека из машины.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал гибель водителя Lada Сергея Захарова в ДТП, произошедшем по вине звезды отечественного кинематографа. В интервью 5-tv.ru правозащитник отметил, что считает неправильными действия очевидцев, ринувшихся спасать мужчину после аварии. По мнению юриста, им следовало дождаться сотрудников скорой помощи, которые самостоятельно бы достали водителя из машины.
«Нельзя было вытаскивать из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи. Когда ДТП случилось, Захарова нельзя было вытаскивать из машины. Машина была перевернута, ее нельзя было сильно трогать», — подчеркнул Пашаев.
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