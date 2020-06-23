На земле, на воде и в воздухе: Подготовка к «Алым парусам» идет в Петербурге

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В субботу 27 июня праздник петербургских выпускников эффектно завершит общероссийский Выпускной-2020.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Уже в субботу 27 июня праздник «Алые паруса» эффектно завершит общероссийский Выпускной-2020, который впервые в истории пройдет в телевизионном и онлайн-форматах и объединит и школьников, и студентов. Готовится немало сюрпризов. Так, будет организован групповой видеозвонок с педагогами, в котором одновременно примут участие 100 учителей, они поздравят ребят и их родителей.

Ну, а финальным аккордом станет праздник «Алые паруса» — настоящая феерия из музыки, света и огня. Сейчас в Петербурге практически круглосуточно идет подготовка — на земле, на воде, даже в воздухе. Впервые бриг «Россия» под алыми парусами пройдет не по Неве — красочное шоу развернется в акватории Финского залива. Кульминацию праздника покажут все центральные телеканалы, а прямой эфир концертной программы будет транслировать Пятый канал.

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