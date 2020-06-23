Дуэт RASA назвал «Алые паруса» в Петербурге самым грандиозным выпускным

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Василий Заика
Эксклюзив 37

Исполнители вирусного хита «Пчеловод» украсят мероприятие своим номером.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Участники российского музыкального дуэта RASA — супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко в интервью 5-tv.ru назвали праздник «Алые паруса» в Петербурге самым грандиозным выпускным вечером. По словам исполнителей вирусного хита «Пчеловод», мероприятие является поистине крутым.

«Это потрясающее событие! Это самое главное событие за последнее время! Это сумасшедше-красивый выпускной, который мы украсим своим номером! Это — классно!<…> Это очень круто!» — восторгаются артисты.

Виктор Поплеев и Дарья Шейко пожелали выпускникам школ развития, веры в себя, упорства и трудолюбия.

27 июня праздничный концерт будет транслироваться в эфире и Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. Перед зрителями выступят Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, дуэт RASA и другие.

Главные моменты праздника «Алые паруса» — водное шоу и проход брига «Россия» по акватории Финского залива Балтийского моря будут показаны по всем федеральным телеканалам.

Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер с мировым именем Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов», по традиции, будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

В этом году «Алые паруса» станут кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого будут сотни тысяч учащихся. И не только школ. Грандиозный праздник «Алые паруса» подарит сказку и выпускникам высших учебных заведений.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, которое посвящено выпускникам школ. Первый праздник прошел 27 июня 1968 года. Его появление в конце 60-х было навеяно романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», правительству Петербурга и Пятому каналу.

В этом году легендарный парусник зрители Пятого канала и пользователи сайта 5-tv.ru увидят в тот же день, когда этот праздник впервые состоялся на берегах Невы.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это безусловно событие мирового масштаба и визитная карточка не только Северной столицы, но и всей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 700 тысяч выпускников станут участниками грандиозного праздника «Алые паруса».

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