Еще летом на Петербургском форуме президент задал новый вектор развития — построение экономики предложения. Классическая теория: спрос рождает предложение. Но есть и другая идея: если есть качественное предложение — спрос на него обязательно будет. Вот над этим экономический блок правительства и думает.

Президент выделил шесть направлений по которым необходимо работать: развитие инфраструктуры, в том числе, есть хорошие дороги — выше мобильность; внедрение новых производств; упрощение ведения дел. Но самое главное кадры, которые решают все.

Для повышения престижа рабочих профессий было организовано движение «Профессионалы». В Петербурге в ноябре прошел первый чемпионат. С победителями президент встретился в Кремле, и одна из девушек попросила приглашать финалистов конкурса в Петербург на праздник выпускников «Алые паруса».

«Он еще в Питере зародился в 60-е годы, а потом был возрожден Банком России и администрацией города Петербурга. Праздник, конечно, шикарный, замечательный, много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы, думаю, что и в мире-то такого нет на самом деле. Там миллион людей, свыше миллиона на набережных, на мероприятиях, которые проводятся. Такое небольшое количество профессионалов, как здесь собирается, это же несложно сделать. Я думаю, город легко справится с такой задачей. Так что это сделаем», — отметил Президент РФ.

Это действительно отличная мотивация. На праздник «Алые паруса» приглашают лучших выпускников со всей страны. Но таким образом на него физически не могли попасть ребята, которые ушли из школы после девятого класса и выбрали рабочие профессии. Но они также мечтают, также верят в любовь, верность, отзывчивость, в те качества, которые заложены в самой концепции праздника, тот дух, которым проникнута сама книга Александра Грина, «Алые паруса», которая вдохновила создателей этого сначала ленинградского, потом петербургского, а теперь всероссийского праздника.