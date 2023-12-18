«В мире такого нет»: Путин высоко оценил праздник выпускников «Алые паруса»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Путин назвал «Алые паруса» шикарным праздником, у которого нет аналогов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Президент отметил, что событие неоднократно забирало себе звание лучшего массового мероприятия Европы.

Президент РФ Владимир Путин назвал «Алые паруса» шикарным праздником, у которого нет аналогов во всем мире. Он пообещал, что постарается побывать на нем во время общения с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству.

«Праздник, конечно, шикарный, замечательный. Много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы. Думаю, что в мире такого нет», — прокомментировал глава государства.

Президент напомнил, что сама традиция праздника всех выпускников зародилась в Ленинграде в 1960-х. Позже, уже в современном Санкт-Петербурге, она была возрождена.

Владимир Путин также пообещал обсудить с губернатором Северной столицы Александром Бегловым возможность приглашать победителей чемпионата на «Алые паруса» каждый год. По словам президента, на набережных города в самую волшебную ночь собираются более миллиона выпускников, поэтому увеличение числа гостей не создаст неудобств.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Алые паруса» победили в рейтинге проекта «Достижения.рф».

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Алые паруса 2023
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