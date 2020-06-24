Прямая трансляция праздничного салюта из Петербурга в честь 75-летия Победы

Трансляция завершена.

Празднование 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне завершается артиллерийским салютом в Петербурге. В эти минуты у стен Петропавловской крепости раздаются первые залпы. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию этого события.

Ожидается, что всего из самого сердца Северной столицы в небо будут запущены 30 артиллерийских залпов. По традиции, каждый из них будет посвящен героям Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла и солдатам.

В салюте задействованы 12 артиллерийских орудий Д-44 и восемь салютных установок. Его проводят курсанты Михайловской академии. Предполагается, что длительность салюта составит около десяти минут.

В связи с пандемией коронавируса властями города было принято решение провести только боевой салют без фейерверка, поэтому полюбоваться расцвеченным небом над Невой у петербуржцев не получится. Их призвали остаться дома и избегать людных мест, пока ограничительные меры полностью не сняты.

Ранее 5-tv.ru показал видео Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге.