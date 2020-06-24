Прямая трансляция праздничного салюта из Петербурга в честь 75-летия Победы
В связи с пандемией коронавируса властями города было принято решение провести только боевой салют без фейерверка.
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин
Трансляция завершена.
Празднование 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне завершается артиллерийским салютом в Петербурге. В эти минуты у стен Петропавловской крепости раздаются первые залпы. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию этого события.
Ожидается, что всего из самого сердца Северной столицы в небо будут запущены 30 артиллерийских залпов. По традиции, каждый из них будет посвящен героям Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла и солдатам.
В салюте задействованы 12 артиллерийских орудий Д-44 и восемь салютных установок. Его проводят курсанты Михайловской академии. Предполагается, что длительность салюта составит около десяти минут.
В связи с пандемией коронавируса властями города было принято решение провести только боевой салют без фейерверка, поэтому полюбоваться расцвеченным небом над Невой у петербуржцев не получится. Их призвали остаться дома и избегать людных мест, пока ограничительные меры полностью не сняты.
Ранее 5-tv.ru показал видео Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге.
- 24 июн
- Прямая трансляция праздничного салюта из Москвы в честь 75-й годовщины Победы
- 24 июн
- Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год
- 24 июн
- Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- 24 июн
- 75 лет славы: Как прошел Парад Победы в 1945?
- 23 июн
- ВЦИОМ: 95 процентов россиян считают победу в ВОВ главным событием ХХ века
- 23 июн
- Статья Путина в американском издании вызвала бурную дискуссию на Западе
- 22 июн
- Около 10 тысяч салютных залпов озарят небо над Москвой в честь 75-летия Победы
- 22 июн
- Тест: Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны лучше школьника?
- 20 июн
- Самое большое Знамя Победы развернули парашютисты над Подмосковьем — видео
- 20 июн
- Генеральные репетиции Парада Победы прошли в российских городах — видео
Читайте также
68%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?