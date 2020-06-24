Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год
Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
Традиционно, глава РФ награждал медалями выдающихся деятелей науки и культуры 12 июня, однако в этом году в этот день состоялось награждение Героев Труда. Лауреаты премии получили денежное вознаграждение (до десяти миллионов рублей), а также диплом, почетный и фрачный знаки.
За вклад в литературу и искусство Путин вручил награды директору музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» Александру Ермакову, писателю Валентину Курбатову и директору Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галине Медведевой.
Среди деятелей сферы науки и технологий были отмечены заслуги директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН Андрея Головнева, ученых Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаила Предтеченского, Дмитрия Марковича и Владимира Меледина. Также медаль получил гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов и биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская.
Лауреатами Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.
За выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности была награждена председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова, а за работу в сфере благотворительной деятельности — народный артист России Константин Хабенский, являющийся учредителем благотворительного фонда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений награждены медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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