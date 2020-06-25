Россиян предупредили о температурных аномалиях в конце июня

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Валентин Черников
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Отклонения от нормы ждут на Урале, в Сибири, Поволжье и азиатской территории страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / unknown, Per Karlsson Â© info@bkwine.com, Serguei Fomine; Известия / Константин Кокошкин, Павел Бедняков

Тема:
Погода

Тепловые аномалии будут наблюдаться в регионах России в конце июня, следует из данных Гидрометцентра. Среднесуточные температуры на четыре градуса ниже нормы ожидаются в Приволжском и Уральском федеральном округах — до 12-16 градусов тепла.

Азиатскую территорию страны и Сибирь, напротив, ждет превышение среднесуточных показателей на четыре-восемь градусов. Температура в этой части России установится на отметке в 20 градусов.

Воздух в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие пять дней в среднем будет прогреваться до 16 градусов, на юге — около 20 градусов. На европейской территории, южной и северо-западной части России показатели будут максимально приближены к климатической норме.

Как уточняет портал URA.RU, до этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал аномальную жару в западной части России.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о высоком солнечном излучении.

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